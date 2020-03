Stiri pe aceeasi tema

- OrtodoxeSf. Mc. Sabin Egipteanul; Sf. Cuv. Hristodul din PatmosGreco-catoliceSf. m. Sabin EgipteanulRomano-catoliceSf. Iulian, m.Sfantul Mucenic Sabin Egipteanul este pomenit in calendarul crestin ortodox la 16 martie.Sfantul Sabin provenea dintr-o familie bogata si era unul dintre demnitarii imperiului.A…

- OrtodoxeSf. Cuv. Vasile Marturisitorul; Sf. Sfintit Mc. Proterie, patriarhul Alexandriei(Zi aliturgica. Dezlegare la branza, lapte, oua si peste)Greco-catoliceSf. cuv. m. Vasile. Harti lactateRomano-catoliceSf. Roman, abate; Fer. Antonia, calug.Sfantul Cuvios Vasile Marturisitorul este pomenit in calendarul…

- Caroline Flack a fost gasita fara suflare in propriul apartament, sambata. Desi era programata spre difuzare emisiunea "Insula Iubirii" pe care ea o prezenta, televiziunea a decis sa nu publice doua episoade care ar fi fost programate pana acum.Cunoscuta prezentatoare tv Caroline Flack a murit sambata,…

- Doi soți, in drum spre notariatul unde urmau sa-și finalizeze divorțul, au intrat intr-un conflict major. Soțul, in varsta de 50 de ani, și-a ucis soția pe care a abandonat-o in mașina. A scris apoi un bilet pe care l-a lasat langa cadavru, spunand ce l-a indemnat la acest gest. El a sunat apoi la 112…

- Cadavrul unui moldovean, in varsta de 33 de ani, a fost gasit pe bancheta din spate a unei mașini, dupa ce acesta a fost impușcat de doua ori in piept. Trupul neinsuflețit al barbatului a fost dscoperit de o copila, in varsta de 14 ani, in regiunea Villneuve Saint Georges din Paris, Franța.

- Trupul neinsuflețit al jurnalistei a fost dus la Crematoriul din Vitan Barzești, iar in jurul orei 13.00, a fost incinerat. Familia și prietenii apropiați au participat sfașiați de durere, la incinerare, scrie Libertatea.ro.

- Vestea mortii Cristinei Topescu a venit ca un trasnet pentru o tara intreaga! Cadavrul ei a fost gasit dupa trei saptamani, in seara zilei de duminica, 12 ianuarie. Potrivit surselor noastre, jurnalista s-ar fi stins din viata pe 28 decembrie. Spynews.ro va prezinta detalii socante despre ce se intampla…

- Trupul neinsuflețit al unui barbat de 49 de ani, din Banești, a fost gasit sambata dupa-amiaza, in jurul orei 15.00, sub podul dezafectat de la ieșirea din localitate. Reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanța Prahova au precizat ca acesta a fost gasit cu traumatism cranian grav, suferit dupa…