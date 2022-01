Stiri pe aceeasi tema

- In cazul in care Rusia va invada Ucraina, conflictul se va extinde in Europa, au raspuns 43% dintre respondenții unui sondaj Avangarde prezentat luni, care a fost realizat, in perioada 21-23 ianuarie, la comanda G4Media.Romanii au mai multa incredere in Guvernul Nicolae Ciuca decat in președintele Klaus…

- Președintele Asociației Victimelor Evreiești ale Holocaustului din Romania, Liviu Beris, a incetat din viața la varsta de 93 de ani, potrivit RFI Romania. Cu ani in urma, Liviu Beris povestea ca avea 13 ani in vara lui 1941 cand au intrat trupele in localitatea sa natala, Herța (Cernauți, Ucraina).…

- sursa foto: Facebook/ David Saranga Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, a reacționat, marți, in urma declarațiilor scandaloase ale Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) care a transmis printr-un comunicat faptul ca Holocaustul este ”o tema minora” și ”o simpla lecție”. David Saranga a…

- Romania a ramas in urma in UE și la vaccinarea anti-COVID a copiilor de 5-11 ani. Romania nu a primit inca dozele speciale de vaccin pentru imunizarea impotriva COVID-19 a copiilor cu varste de 5-11 ani, deși multe țari europene au inceput campania de imunizare a celor mici.Coordonatorul campaniei naționale…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea privind unele masuri pentru studierea istoriei evreilor si a Holocaustului, informeaza Administratia Prezidentiala. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011, precum…

- In vara lui 1998, Dinamo facea unul dintre cele mai inedite transferuri: iși aducea din Maroc un portar de 26 de ani. Ajuns acum la 48 de ani, Khalid iși amintește cu drag de experiența din Romania. Sub comanda lui Cornel Dinu, marocanul a devenit titular la Dinamo, caștigand lupta cu Ștefan Preda,…

- Reteaua de masurare a calitatii aerului din Bucuresti „AERLIVE” a inregistrat indicatoride 10 ori peste limita legala admisa a pulberilor in suspensie cu diametru mai mic de 2,5 microni, un element poluant foarte periculos pentru organism, in noapte de vineri spre sambata, in mai multe puncte de masura…

- Astazi, la emisiunea EVREII AZI, ne amintim de dr. Aurel Vainer, fost președinte și președinte de onoare al Federației Comunitaților Evreiești din Romania, fost deputat in Parlamentul Romaniei. Aurel Vainer (z.l.) a fost ultimul președinte al Federației, supraviețuitor al Holocaustului. Emisiunea EVREII…