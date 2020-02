Direcția de Sanatate Publica Neamț a transmis situația la zi a cazurilor aflate in carantina și autoizolare in Neamț. ”La data de 27.02.2020 ora 14:30, de pe teritoriul judetului Neamt s-au raportat la Centrul National de Supraveghere si control al Bolilor Transmisibile urmatoarele informatii: – un numar de 138 persoane in auto-izolare voluntara la domiciliu; -4 persoane in carantina. Pana in prezent toate persoanele aflate in supraveghere si monitorizare zilnica in judetul Neamt nu sunt simptomatice. In contextul in care Romania ar putea fi mai expusa la apariția de cazuri de infecție…