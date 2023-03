Stiri pe aceeasi tema

- In cauza mediatizata prin comunicatele 42/VIII/3 din 17 ianuarie 2023 și 44/VIII/3 din 18 ianuarie 2023, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a 27 de persoane, 13 lucratori vamali și 14 agenți ai poliției…

- DNA a trimis in judecata, sub control judiciar, 27 de persoane, 13 lucratori vamali și 14 agenți ai poliției de frontiera, care iși desfașurau activitatea in birourile vamale și punctele de frontiera din localitațile Albița, Oancea, Sculeni, Stanca-Costești, Iași și Borș.Aceștia sunt acuzați…

- DNA a trimis in judecata, sub control judiciar, 27 de persoane, 13 vameși și 14 polițiști de frontiera, de la birourile vamale și punctele de frontiera din localitațile Albița, Oancea, Sculeni, Stanca-Costești, Iași și Borș. Aceștia sunt acuzați de luare de mita și de trafic de influența, anunța Direcția,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) - Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a 13 lucratori vamali si 14 agenti ai politiei de frontiera din localitatile Albita, Oancea, Sculeni, Stanca-Costesti, Iasi si Bors, in dosarul cu acuzatii…

- Procurorii DNA au trimis luni in judecata 13 lucratori vamali și 14 agenți ai poliției de frontiera din Albița, Oancea, Sculeni, Stanca-Costești, Iași și Borș, pe care ii acuza de luare de mita și trafic de influența, comise in forma simpla și continuata, potrivit unui comunicat al DNA. DNA a facut…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a 27 de persoane, 13 lucratori vamali si 14 agenti ai politiei de frontiera care la data faptelor isi desfasurau activitatea in birourile vamale si punctele…

- Procurorii DNA și polițiștii de la Direcția Generala Anticorupție au efectuat marți dimineața percheziții in mai multe vami din estul și nordul Romaniei și Republica Moldova, conform surselor judiciare. Acțiunea a vizat polițiști de frontiera suspectați de luare de mita. Oficialii din Republica Moldova…

- Procurorii DNA si politistii de la Directia Generala Anticoruptie fac marti dimineata perchezitii in mai multe vami din estul si nordul tarii, au declarat pentru G4Media surse judiciare. La perchezitii sunt vizati politisti de frontiera suspectati ca luau spagi, potrivit surselor citate. Perchezitiile…