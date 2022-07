27 de oameni au fost raniți intr-un scandal produs din motive inca neclarificate in EuropaPark din Rust, landul german Baden-Wurttemberg joi, 28 iulie, relateaza . Focus . Incidentul s-a petrecut in jurul orei locale 17.00. Totul a plecat de la o disputa intre mai mulți barbați in holul hotelului Colosseo, apoi, cand evenimentele au escaladat, unul dintre ei a scos un spray cu piper și l-a pulverizat in direcția celorlalți. Doi dintre scandalagii și alte 25 de persoane care nu fusesera implicate in scandal, dar se aflau in hol, s-au plans de dureri de ochi și au fost tratați de paramedici. Poliția,…