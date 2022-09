Stiri pe aceeasi tema

- Incetarea focului era respectata joi dimineata la frontiera dintre Armenia si Azerbaidjan, dupa doua zile de confruntari soldate cu peste 170 de morti, care ameninta sa submineze procesul de pace fragil dintre cele doua tari, transmit AFP si Reuters.

- Noi confruntari au avut loc, miercuri, intre polițiștii de frontiera din Kargazstan și Tadjikistan, ce survin pe fondul razboiului din Ucraina și a luptelor din Nagorno-Karabah intre Armenia și Azerbaidjan.

Cel putin opt persoane au fost gasite moarte in raul Rio Grande, in timp ce incercau sa traverseze o zona periculoasa din Texas, au anuntat vineri autoritatile, transmite The Guardian.

- Bilanțul victimelor accidentul grav de ieri seara din Frumușani, județul Calarași, ajunge la cinci, asta deoarece in cursul acestei nopți a murit la spital și celalalt șofer, cel in care s-a izbit mașina condusa de catre familia care ieri a decedat in impact. Barbatul ajunsese la spital in stare extrem…

- Un grav accident rutier s-a produs marți dimineața, in județul Buzau, la intersecția drumurilor DJ 203L și DJ 102H, intre Glodeanu Siliștea și Cotorca. O femeie a murit iar alte cinci persoane au fost ranite.

- Furtuni puternice s-au abatut asupra unor zone din centrul si sudul Europei, provocand moartea a cel putin 13 persoane, inclusiv trei copii. Decesele, cele mai multe din cauza caderilor de copaci, au fost raportate in Italia si Austria, precum si pe insula franceza Corsica, transmite BBC.

Cel putin 26 de persoane au murit si cateva zeci au fost ranite in incendii forestiere care au afectat miercuri 14 departamente din nordul Algeriei, relateaza AFP.

- Un accident de circulatie grav s-a produs duminica, in jurul orei 16, pe DN1 A, la intrarea in comuna Teisani. In accident au fost implicate o autoutilitara si doua autoturisme, iar in urma impactului, doua persoane dintr-una dintre masini au ramas incarcerate. Esre vorba despre o femeie si…