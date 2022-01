27 de kilograme de chihlimbar, descoperite la vamă Un cetațean turc a incercat sa intre in țara cu 27 de kilograme de chihlimbar. Pietrele prețioase erau ascunse in roata de rezerva, portiere și bordul mașinii. Șoferul a fost oprit de polițiștii de frontiera. Barbatul a fost oprit, joi, in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni. Echipa comuna de control a descoperit 27,8 kg de chihlimbar sub forma de siraguri de margele, ascunse in roata de rezerva, in portierele si in bordul mașinii pe care acesta o conducea. Cetateanul turc in varsta de 55 de ani conducea un autoturism inmatriculat in Bulgaria. In baza profilului de risc, polițiștii au facut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera si lucratorii vamali de la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit 27,8 kg de chihlimbar sub forma de siraguri de margele, ascunse in roata de rezerva, in portierele si in bordul unui autoturism condus de un cetatean turc. Potrivit unui comunicat de presa…

- Politistii de frontiera si lucratorii vamali de la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit 27,8 kg de chihlimbar sub forma de siraguri de margele, ascunse in roata de rezerva, in portierele si in bordul unui autoturism condus de un cetatean turc. Potrivit unui comunicat de presa transmis…

- Peste 27 kg de chihlimbar au fost gasite ascunse in roata de rezerva, in portierele si in bordul unui autoturism al unui cetatean turc. In Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni , echipa comuna de control a descoperit 27,8 kg de chihlimbar sub forma de siraguri de margele, ascunse in roata de rezerva,…

- In Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, echipa comuna de control a descoperit 27,8 kg de chihlimbar sub forma de siraguri de margele, ascunse in roata de rezerva, in portierele si in bordul unui autoturism condus de un cetatean turc. In data de 27 ianuarie a.c., in jurul orei…

- In Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, echipa comuna de control a descoperit 27,8 kg de chihlimbar sub forma de siraguri de margele, ascunse in roata de rezerva, in portierele si in bordul unui autoturism condus de un cetatean turc. In data de 27 ianuarie a.c., in jurul orei 13.00, in Punctul de…

- Politistii de frontiera din Varșand au depistat opt cetațeni din Afganistan care incercau sa treaca ilegal frontiera de stat, ascunși intr-un TIR condus de un sofer bulgar. Azi dimineața, la Punctul de Trecere a Frontierei Varșand, judetul Arad, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera,…

- Șoferii de microbuze cauta tot felul de metode prin care sa evite aglomerația de frontierele terestre. Un sofer de microbuz care transporta pasageri din strainatate in Bacau a trecut frontiera, la Nadlac, pe contrasens. Șoferul dorea sa evite triajul epidemiologic si riscul ca ocupantii vehiculului…

- Politistii de frontiera din Arad au depistat douazeci si doi de cetateni din Pakistan si Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare sau pe jos, conform news.ro. „In data de 30.11.2021, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, s-a prezentat pentru…