27 de câini au fost uciși și aruncați la marginea unei râpe. Poliția a deschis dosar penal Cadavrele a 27 de caini, printre care 19 pui, au fost aruncate la marginea unei rape, in județul Hunedoara. Polițiștii au deschis dosar penal pentru uciderea cu intenție a animalelor. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat cu privire la faptul ca, in zona Campușel, persoane necunoscute au ucis un […] The post 27 de caini au fost uciși și aruncați la marginea unei rape. Poliția a deschis dosar penal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

