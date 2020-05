Stiri pe aceeasi tema

- De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 231 de noi cazuri de imbolnavire. La ATI, in acest moment, sunt internati 242 de pacienti. Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 14.399 de persoane. Alte 19.887 de persoane sunt in…

- Un numar de 303 noi cazuri de infecție cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, iar bilanțul total ajunge, astfel, la 11.339 de persoane diagnosticate la nivelul Romaniei, a informat astazi Grupul de Comunicare Strategica (GCS). „De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat luni, 20 aprilie, noul bilanț al epidemiei. Pe teritoriul Romaniei, 8.936 de persoane au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2, in ultimele 24 de ore inregistrandu-se 190 noi cazuri de infectare. Numarul morților a ramas la 451!

- 351 de cazuri noi de coronavirus au confirmate in ultimele 24 de ore, conform raportarii facute publice de Grupul de Comunicare Strategica, numarul total de cazuri in Romania ajungand la 8418. La aceasta ora sunt in carantina 19.911 persoane și 47.139 persoane in izolare la domiciliu. La ATI, in acest…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 15 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 7.216 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.217 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana…

- Grupul de Comunicare Strategica a informat ca pana astazi, 10 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 5.467 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 729 au fost declarate vindecate și externate. „Totodata, pana…

- Pana astazi, 20 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 308 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 308 de persoane confirmate pozitiv, 31 au fost declarate vindecate si externate (22 la Timisoara, 8 la Bucuresti si 1 la Iasi). De la ultima informare…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca inca 10 persoane au fost testate pozitiv pentru virusul, care provoaca boala COVID-19. „Pana astazi, 16 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 168 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 168 de cetațeni…