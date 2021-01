Stiri pe aceeasi tema

- În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 2.737 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.…

- În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 2.901 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.…

- În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 2.745 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.…

- În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 1.987 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.…

- În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 4.875 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.…

- Pâna astazi, 10 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 539.107 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 434.679 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate…

- Potrivit raportarii oficiale a Grupului de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore in județul Suceava s-a inregistrat o ușoara scadere a numarului de cazuri noi de Covid-19. De marți și pana miercuri, in județul Suceava au fost raportate 175 de noi imbolnaviri. La raportarea de marți au fost 182…

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 303.751 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa raportarea a 6.752 de cazuri noi. Ultimul bilanț a adus 86 de noi decese și un numar record de persoane internate la ATI: 1.056.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul…