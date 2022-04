Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 26,5% din populatia judetului Covasna s-a autorecenzat in cele sase saptamani trecute de la demararea acestui proces, procentul fiind peste media nationala, a declarat, marti, sefa Directiei Judetene de Statistica, Illes Andrea, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cinci persoane din municipiul Sfantu Gheorghe au primit astazi titlul conferit de Forumul Civic al Romanilor din judetele Covasna, Harghita si Mures, pentru activitatea publica si profesionala desfasurata de-a lungul vietii. Președintele Forumului, Ioan Lacatușu, a explicat ca este al 19-lea an de cand…

- Cu acest procent ne situam pe locul 9 pe țara. Procentul este mic, spune conducerea Direcției județene de Statistica, dar se observa o tendința de creștere in ultimele zile a numarului celor care s-au autorecenzat. Un paradox este ca cei din mediul rural sunt mai conștiincioși decat cei de la orașe.…

- In judetul Salaj sunt inregistrate pana in prezent 37.691 chestionare completate in cadrul etapei de autorecenzare din Recensamantului Populatiei si Locuintelor, ceea ce reprezinta 18,23% din populatia rezidenta, conform datelor prezentante, marti, intr-o conferinta de presa organizata la sediul Institutiei…

- Recensamantul populatiei este in plina desfasurare, iar specialistii Institutului National de Statistica sustin ca daca se continua in ritmul actual, este posibil sa ajungem la un grad de autorecenzare de 40%, ceea ce ne-ar situa pe un loc onorabil printre celelalte state, din acest punct de vedere.…

- Peste o jumatate dintre turistii care au vizitat Regiunea Centru in ianuarie au optat pentru judetul Brasov, iar cea mai mare durata a sejurului s-a inregistrat in Covasna, potrivit unui comunicat transmis, azi, de catre Directia Regionala de Statistica (DRS) Alba. Aproape 92.000 de turisti au fost…

- 84 de copii cu varste cuprinse intre 5 si 11 ani au fost vaccinati impotriva COVID-19 in judetul Covasna, informeaza conducerea Prefecturii. Potrivit prefectului Raduly Istvan, 18 din cei 84 de copii care s-au prezentat la centrele de vaccinare anti-COVID-19 impreuna cu parintii lor au primit si cea…

- Prefectul Altfatter Tamas, in calitate de președinte al Comisiei județene pentru recensamantul populației și locuințelor a avut vineri, 4 februarie 2022, o noua intalnire cu directorul executiv al Direcției Județene de Statistica, Ghiran Catalin referitoare la demararea recensamantului la nivelul județului…