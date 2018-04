Stiri pe aceeasi tema

- Peste 26 de mii de oameni dintr-un oras din vestul Germaniei au fost nevoiti sa-si paraseasca locuintele, din cauza operatiunii de dezamorsare a unei bombe neexplodate din timpul Primului Razboi Mondial.

- Autoritatile de la Ottawa au dorit luni sa onoreze prezenta cuplului regal al Belgiei, care a inceput o vizita oficiala in Canada, prind arborarea drapelului belgian in gradina resedintei...

- La prima vedere, doctrina comunista pare o inventie ruseasca. Bazele acestui sistem politic si a filosofiei economice si sociale aferente au fost dezvoltate totusi in plina lume capitalista. Mai mult decat atat, primul stat comunist a aparut cu ajutorul imparatului Germaniei si cu fonduri de la industriasii…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, si-a exprimat dorinta, in timpul intrevederii pe care a avut-o vineri, la Berlin, cu premierul italian, Paolo Gentiloni, ca Uniunea Europeana (UE) sa intreprinda in continuare pasi pentru o politica externa comuna, informeaza dpa. Subliniind ca acest lucru…

- Poliția din sud-vestul Germaniei investigheaza cazul in care o tanara de 18 ani a fost fiarta de vie in timpul unui festival al vrajitoarelor, scrie BBC News. Martorii au povestit ca tanara a fost legata, dusa pana la un cazan și apoi bagata in apa clocotita. Dupa aceea a fost abandonata pe marginea…