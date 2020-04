Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au inregistrat miercuri un nou record de 2.569 de noi decese in 24 de ore ca urmare a imbolnavirii cu noul coronavirus, cel mai ridicat bilant inregistrat de o tara, conform datelor anuntate de Universitatea Johns Hopkins, informeaza AFP.

- Dupa doua zile de declin, Statele Unite au inregistrat marti un bilant record de 2.228 de decese ca urmarea imbolnavirii cu noul coronavirus, cel mai mare numar zilnic de morti la nivel mondial, conform datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins, informeaza miercuri AFP, conform agerpres.ro. Luni…

- Statele Unite au inregistrat marti un bilant record de 2.228 de decese in 24 de ore ca urmarea imbolnavirii cu noul coronavirus. Este vorba despre cel mai mare numar zilnic de morti la nivel mondial, conform datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins. Numarul total de decese de la declansarea…

- Statele Unite au inregistrat duminica seara 1.514 noi decese in 24 de ore, un numar in scadere pentru a doua zi consecutiv, potrivit bilantului cotidian prezentat de Universitatea Johns Hopkins, informeaza AFP. Universitatea americana de medicina a inregistrat 1.920 de noi morti sambata si 2.108 vineri.…

- Statele Unite au inregistrat duminica seara 1.514 noi decese in 24 de ore, un numar in scadere pentru a doua zi consecutiv, potrivit bilantului cotidian prezentat de Universitatea Johns Hopkins, informeaza AFP.Citește și: Somajul tehnic fortat, intre fantezie si realitate: Orban risca sa ajunga…

- COVID-19 a provocat pana acum peste 82 de mii decese in toata lumea. Doar pe parcursul zilei de ieri, 7 aprilie, au fost raportate 7.380 de decese, dintre care aproape doua mii in Statele Unite ale Americii. Italia ramane pe primul loc in lume dupa numarul de pierderi de vieti omenesti: pana acum au…

- Guvernatorul Andrew Cuomo a anunțat marți moartea a 731 de persoane in ultimele 24 de ore, cel mai negru bilanț de la debutul epidemiei in statul de pe coasta de est a Americii. Statul New York a inregistrat 731 de decese cauzate de noul coronavirus in ultimele 24 de ore, un nou record de la inceputul…

- Un numar de 865 de persoane au murit intr-o singura zi, in Statele Unite ale Americii, potrivit unui raport intocmit de Universitatea Johns Hopkins, citat de AFP. Numarul total de decese din SUA a crescut,...