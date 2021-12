Stiri pe aceeasi tema

- Alina Eremia este sarbatorita zilei! Frumoasa artista este cunoscuta de foarte multa lumea, fiind una dintre cele mai indragite cantarețe din Romania. Inca de la primele ore ale dimineții, fanii nu au ezitat și i-au transmis cate un gand frumos cu ocazia zilei sale de naștere. Ce varsta a implinit artista!

- Tinerii artiști din Alba care au creat un grup de creație literara, pentru a incuraja arta și apetitul pentru frumos, in comunitatea lor. Cine sunt Tinerii Scriitori Blajeni Tinerii artiști din Alba care au creat un grup de creație literara, pentru a incuraja arta și apetitul pentru frumos, in comunitatea…

- Sfarșit tragic pentru un preot din Blaj. A fost lovit de un tren, in zona Garii CFR, unde avea și biserica Un preot din Blaj și-a pierdut viața luni, 22 noiembrie, in jurul orei 18:30, dupa ce a fost lovit de un tren, in zona Garii CFR Blaj, la ieșirea spre localitatea Valea Lunga. Vasile Benchea era…

- Zi mare in familia lui Liviu Teodorescu! Astazi, frumoasa lui soție, Iulia Iacob, iși sarbatorește ziua de naștere. Blondina a fost asaltata cu o mulțime de mesaje de felicitari din partea internauților, insa și artistul a postat cateva fotografii de colecție cu ei pe rețellee de socializare. Iata cați…

- Ștefan Banica Jr. face primele declarații la Antena Stars la varsta de 54 de ani. Astazi juratul de la X Factor iși sarbatorește ziua de naștere in sanul familiei, dupa cum a afirmat cantarețul.

- Lorenna iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cantareața de muzica de petrecere a afost invitata in cadrul emisiunii Star Matinal, unde a cantat și a facut marturisiri legate de aniversarea sa.

- 5 octombrie – Ziua Profesorului: zi libera pentru elevi și profesori. Se sarbatorește Ziua Mondiala a Educației Marți, 5 octombrie, va fi zi libera pentru elevi și profesori. Se sarbatorește Ziua Mondiala a Educatiei marcata in fiecare an, incepand cu 1994. Educatia transforma vieti si se afla in centrul…

- Simona Halep implinește astazi, 27 septembrie, frumoasa varsta de 30 de ani. Cu aceasta ocazie, sportiva a postat mai multe cadouri primite din partea familiei. Iata cum au surprins-o cei dragi pe sportiva cu ocazia aniversarii sale!