- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca sunt 26 de puncte de vaccinare cu serul produs de Johnson & Johnson in intreaga tara. Totodata, vaccinul este administrat si in cabinetele medicilor de familie care au dorit sa se implice…

- Peste 22.000 de persoane s-au imunizat anti-COVID cu serul Johnson & Johnson in ultima saptamana – arata datele publicate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea. Acest ser a inceput sa fie administrat in Romania in data de 4 mai, iar in ultimele zile numarul celor care…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca duminica au fost vaccinate 101.662 persoane. Numarul total al persoanelor vaccinate cu cel puțin o doza se apropie de pragul de 4 milioane. Potrivit CNCAV, in ultimele 24 de ore au fost…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat, joi, ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 100.454 de persoane și au fost raportate 111 reacții adverse. DOCUMENTUL poate fi citit AICI Din totalul celor 100.454 de romani…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, marti, ca peste 85.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, in cursul zilei fiind administrate primele 45 de doze de vaccin Johnson & Johnson.

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat marți ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 85.604 persoane și au fost raportate 41 de reacții adverse. DOCUMENTUL poate fi citit AICI Din totalul persoanelor vaccinate, 32.629…

- In cadrul conferinței saptamanale organizate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV), medicul Valeriu Gheorghița a anunțat ca marți incepe distribuirea dozelor de vaccin Johnson & Johnson. Cand incepe vaccinarea cu Johnson & Johnson in Romania…

- Comunicat de presa – Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 73 de noi cabinete de vaccinare pentru vaccinul produs de compania Moderna Incepand de astazi, 10 martie, 73 de cabinete noi au devenit operationale pentru programarea in vederea imunizarii cu…