Potrivit unui comunicat transmis de Prefectura Suceava, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, in judet se inregistreaza un numar de 22650 de persoane declarate vindecate de coronavirus. De asemenea, total persoane vaccinate la nivelul județului Suceava este de 72.102, din care 58242 persoane sunt cu rapel. La nivelul județului, in ultimele 24 […] The post 26 de pacienti din Spitalul Judetean au forme grave si severe de Covid first appeared on Suceava News Online .