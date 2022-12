26 de mii de sibieni aflați în vulnerabilitate beneficiază gratuit de pachetele cu alimente de bază S-a inceput distribuirea catre familiile vulnerabile a unei noi tranșe de pachete care conțin alimente de baza (faina, malai, paste fainoase, ulei, zahar, orez, conserve carne, compot, gem – 25 kg/pachet). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE…

Stiri pe aceeasi tema

- Cardurile de alimente pentru persoanele defavorizate ar putea fi alimentate pentru toți beneficiarii pe 19 decembrie, afirma ministrul Proiectelor Europene, Marcel Boloș. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Prefectul județului Maramureș a cerut DSVSA sa faca verificari dupa ce in localitatea Coaș au fost gasite insecte in orezul distribuit in cadrul programului POAD 2018-2021. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Bugetul apararii se va dubla in 2023, pana la 7,8 mld. euro, fata de nivelul din 2017, cand era de 3,1 mld. euro. Dupa cresteri an de an, intrebarea este cat a beneficiat industria locala de aparare de pe urma acestor majorari? Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Aproximativ 30 de porci aflati intr-un autocamion ce s-a rasturnat in cursul noptii de miercuri spre joi pe DN65, in afara localitatii Optasi - Magura, au murit, potrivit unor surse neoficiale, iar alte circa 150 de suine au fost transferate in alt autovehicul. Fii la curent cu cele mai noi…

- Mai multe produse alimentare au fost furate din pachetele distribuite catre persoanele beneficiare ale Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) din comunele Buhoci si Tamasi, fapt care l-a determinat pe prefectul Lucian-Gabriel Bogdanel sa sesizeze politia. Fii la…

- Sunteți o vulnerabilitate de securitate pentru Romania, i-a spus liderul USR, Catalin Drula, lui Lucian Bode, in timpul dezbaterii moțiunii simple depusa in Parlament impotriva ministrului de Interne. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Senatorul USR Iasi, Marius Bodea, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca pentru decongestionarea traficului rutier si reducerea poluarii din municipiul Iasi este nevoie de transport public gratuit, fapt care ar putea fi realizat cu ajutorul unei flote de 500 de autobuze si tramvaie.…

- Un barbat a incercat sa plece dintr-un magazin din Bistrița impingand coșul plin cu alimente in așa fel incat sa nu plateasca, nu inainte de a critica, pe un ton politicos, aprovizionarea slaba. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…