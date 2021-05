26 de locuri de parcare, la aceeaşi adresă, licitate pe WhatsApp Cei interesati sa participe la procedura de licitatie, care va avea loc pe 20 mai prin intermediul aplicatiei electronice WhatsApp, trebuie sa faca dovada ca locuiesc in unul dintre urmatoarele blocuri: G2, H6, H7, H8 si 850. Data limita de inscriere la licitatie este 18 mai. Costurile se ridica la 65 de lei, suma necesara pentru garantia de participare (50 lei), taxa aferenta caietului de sarcini (10 lei) si taxa de participare (5 lei). Toate documentele se depun electronic. &quo (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

