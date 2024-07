Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a admis, joi, recursul in casatie formulat de Mario Iorgulescu, condamnat la 13 ani de inchisoare dupa ce a provocat un accident rutier in urma caruia un tanar de 24 de ani si-a pierdut viata, iar dosarul va fi trimis pentru rejudecare la Curtea de Apel Bucuresti.…

- Fiscul roman a scos la licitație jumatate din Euro Hotel Grivița, situat in apropierea Garii de Nord din București, la un preț de 16,85 milioane de lei, TVA inclus. Aceasta vanzare vizeaza o cota de un sfert din hotelul aparținand fostului cuplu Elena Udrea – Dorin Cocoș, care a divorțat in 2013. Tranzacția…

- Decizia luata vineri de Tribunalul București privind suspendarea recuperarii prejudiciului in dosarul de corupție al lui Dan Voiculescu reprezinta „un semnal manifest al disolutiei Statului de Drept in Romania”, spune Camelia Bogdan. Ea este judecatoare care a condus completul de la Curtea de Apel București…

- Curtea de Apel București a admis astazi administrarea de probe in apelul pe care Avram Gal l-a declarat impotriva sentinței Tribunalului București, prin care a fost condamnat la 5 ani de inchisoare pentru trafic de influența. Practic, rezulta ca instanța decizionala nu a vazut lucrurile intr-un mod…

- Șeful vameșilor bucureșteni, Paul Petrof și doi dintre subalternii acestui raman inca 30 de zile incarcerați la Arestul Central al Capitalei dupa ce Curtea de Apel București a respins contestațiile acestora impotriva deciziei de prelungire a masurii preventive stabilita de Tribunalul București.

- Un barbat a murit marti in parcul IOR din Sectorul 3 al Capitalei. Martorii au declarat ca barbatul a baut dintr-o sticla pe care o avea la el, apoi i s-a facut rau. Sectia 12 Politie a fost sesizata, prin 112, ca, intr-un parc din Sectorul 3, un barbat se simte rau, dupa ce a baut dintr-o sticla pe…

- Curtea de Apel București nu a luat nicio decizie in cazul apelului facut de Avram Gal, cel care a fost anunțat candidat al PSD Campia Turzii pentru funcția de primar, la alegerile locale din luna iunie 2024. Avram Gal a facut apel dupa ce instanța de fond, respectiv Tribunalul București, l-a condamnat…

- Magistrații de la Tribunalul București au decis! Marcel Șerbuc, barbatul care și-a ucis fiica vitrega in varsta de 12 ani cu sange rece, iar apoi i-a ascuns trupul neinsuflețit in lada unei canapele, a fost condamnat la inchisoare. Cați ani va petrece in spatele gratiilor.