- In perioada 24 aprilie – 01 mai 2023, echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita au acționat la 263 evenimente: 21 incendii (locuinte, anexe gospodaresti, vegetație uscata etc.), 10 acțiuni la accidente rutiere, 17 acțiuni pentru…

- rifica acest moment, daca dorești sa faci parte din echipa salvatorilor, te poți inscrie pentru ocuparea unuia dintre cele 300 de locuri alocate Scolii de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila „Pavel Zaganescu” Boldesti. Persoanele care indeplinesc condițiile și criteriile necesare pot depune cererea…

- In weekendul prilejuit de sarbatoarea Floriilor și a Paștelui Catolic, politistii se vor afla in strada, pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica si prevenirea producerii oricaror evenimente negative. In acest weekend, pentru credincioșii ortodocși urmeaza Floriile, iar pentru cei…

- In ultima saptamana, pompierii au intervenit in medie pe zii la stingerea a patru incendii, in total au fost 30 incendii la locuinte, anexe gospodaresti și vegetație uscata. Pentru gestionarea tuturor solicitarilor primite, in toata aceasta perioada, peste 130 de pompieri au fost la datorie, zilnic,…

- ISU Dambovița a intervenit in saptamana 20-26.03.2023, la un numar de 247 de misiuni. 175 cazuri medicale, 41 incendii la gospodariile populatiei (locuinte, anexe gospodaresti, vegetație uscata etc.), 8 actiuni la accidente rutiere, 7 actiuni pentru asistența persoanelor aflate in dificultate, 16 actiuni…

- In toiul nopții, pompierii au fost solicitați sa intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa in comuna Dragomirești, sat Rancaciov, str. Principala. Pentru gestionarea situației de urgența a intervenit Detașamentul Targoviște cu trei autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD.…

- Activitațile din cadrul programului dedicat sarbatoririi Zilei Protecției Civile din Romania au continuat la Școala Gimnaziala Nr. 2 Titu Targ și la Liceul Teoretic „Iancu C. Vissarion”. Pompierii ISU Dambovița impreuna cu voluntarii din cadrul programului „Salvatori din pasiune” i-au invațat pe cei…

- Acordarea primului ajutor este foarte importanta și de aceea orice persoana care ajunge la locul unui eveniment poate ajuta victimele, daca are cunoștințele necesare. Pentru a veni in sprijinul jandarmilor, paramedici din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Basarab I” al Județului Dambovița…