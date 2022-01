259 de focare de COVID-19 în spitalele românești. Mii de infectări în rândul personalului medical și al pacienților internați cu alte afecțiuni 259 de focare de COVID-19 se inregistreaza in acest moment in spitalele din Romania. 3.105 cazuri de infectare se inregistreaza in randul personalului medical și al pacienților internați inițial cu alte afecțiuni, anunța Ministerul Sanatații. Practic, o parte dintre pacienții care s-au internat cu alt diagnostic s-au infectat cu SARS-CoV2 chiar in spital. In ultimele […] The post 259 de focare de COVID-19 in spitalele romanești. Mii de infectari in randul personalului medical și al pacienților internați cu alte afecțiuni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

