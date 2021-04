Stiri pe aceeasi tema

- Numarul pacienților confirmați cu Covid-19 internați in spitalele din județul Suceava era, joi dimineața, de 264. In intervalul 7-8 aprilie au fost internate 25 de persoane diagnosticate cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 30 de persoane declarate vindecate. Alți 351 de ...

- Situația epidemiologica de vineri dimineața din județul Suceava arata ca numarul persoanelor confirmate cu Covid-19 care se trateaza la domiciliu a scazut fața de ziua precedenta, de la 383 la 372 de persoane, in schimb a crescut numarul celor infectați cu SARS-CoV -2 care au nevoie de tratament in…

- Un numar de 250 de suceveni diagnosticați cu Covid-19 sunt internați și tratați in spitalele din județ și 407 se trateaza acasa, in izolare la domiciliu. Alți 593 care au fost in contact direct cu persoanele pozitive sau au venit din zone de risc sunt in carantina. Conform buletinului de presa ...

- Numarul de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 in județul Suceava a fost, vineri, de 67 și alte 19 persoane au fost reconfirmate pozitiv la retestare, din 1.084 de persoane testate in ultimele 24 de ore. Rata de infectare a scazut fața de ziua precedenta, de la 1,06 la 1,05 la mie, și ramane cea ...

- Patru profesori suceveni și un elev au fost confirmați cu noul coronavirus. Inspectoratul Școlar Județean Suceava a transmis situația cazurilor confirmate cu Covid-19 in școlile sucevene, la data 4 martie. Un elev de la Școala Gimnaziala „Ion Creanga" Suceava, invațamant primar, doi ...

- Politistii suceveni cauta o fata de 15 ani, din comuna Malini, care joi a plecat la scoala si nu s-a mai intors acasa. "La nivelul IPJ Suceava au fost dispuse masuri de cautare a minorei disparute Lucanu Mihaela, de 15 ani, din comuna Malini, sat Paraie, care la data de 18.02.2021 a plecat…

- Aproximativ 220 de suceveni care ar fi trebuit sa primeasca, marți, a doua doza de vaccin Pfizer au fost reprogramați pentru miercuri, din lipsa de doze. Medicul coordonator al campaniei de vaccinare in județul Suceava, dr. Dana Costea, a declarat ca aceasta situație a aparut din cauza faptului ca ...