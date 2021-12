Stiri pe aceeasi tema

- Alte 257 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, unul e asociat cu contact in afara țarii: 1- Franța. Numarul total de teste efectuate – 4186. Bilanțul cazurilor de Covid-19 in țara noastra a ajuns la 369659.

- Alte 549 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 4 sint asociate cu contact in afara țarii: 2- Franța, 1- Germania, 1- Marea Britanie, transmite Noi.md. Numarul total de teste efectuate – 6879. Bilanțul cazurilor de COVID-19 in…

- Alte 609 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 9 sint asociate cu contact in afara țarii: 2- Franța, 2- Grecia, 1- Germania, 1- Polonia, 1- Suedia,1- Ucraina, 1- Rusia. Numarul total de teste efectuate – 6273. Bilanțul cazurilor…

- Alte 498 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total, 2 cazuri sunt asociate cu contact in afara țarii: 1-Ucraina, 1-Portugalia. Numarul total de teste efectuate – 5046.Bilanțul cazurilor de Covid-19 in țara noastra a ajuns la 362326.

- Alte 1111 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost raportate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 7 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 3-Italia, 1-Germania, 1-Romania, 1-Franța, 1-Rusia, transmite Noi.md. {{563008}}Numarul total de teste efectuate – 7744, dintre care…

- Alte 954 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 7 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 3-Romania, 1-Germania, 1-Egipt, 1-Marea Britanie, 1-Franța. Numarul total de teste efectuate – 6145. Bilanțul cazurilor de COVID-19 in…

- Alte 1573 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 15 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 7-Italia, 3-Germania, 2-Romania, 2-Franța, 1-Rusia. Numarul total de teste efectuate – 9376. Bilanțul cazurilor de Covid-19 in țara…

- Alte 1662 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 12 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 3-Romania, 3-Italia, 2-Franța, 2-Rusia, 1-Marea Britanie, 1-Germania. Numarul total de teste efectuate – 7622, dintre care 4738 teste…