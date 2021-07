Stiri pe aceeasi tema

- In intervalul 25 iunie - 1 iulie 2021, au fost inregistrate 20 de focare noi de PPA, respectiv un focar in judetul Alba, patru in judetul Bihor, un focar in judetul Cluj, unul in judetul Dambovita, un focar in judetul Gorj, un focar in judetul Maramures, trei in judetul Satu Mare, doua in judetul Salaj,…

- Economie AFIR a finanțat proiectele a 1.967 de fermieri/ Valoarea totala, 1 miliard de euro iunie 17, 2021 10:10 Prin submasura 4.1 “Investiții in exploatații rurale” din Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a finanțat proiectele…

- Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița deruleaza un proiect de aproape 8 milioane de lei. E vorba de realizarea de planuri de management pentru NOUA arii protejate din județ. Pentru realizarea de proiecte, pe fonduri europene, in ariile protejate din județ, e nevoie de o BAZA. Mai exact, de un plan…

- Hidrologii au emis, miercuri, o avertizare Cod rosu pentru bazinul hidrografic Crișul Negru din judetul Bihor. Rauri din alte 8 județe se afla sub avertizare Cod portocaliu de inundații. Conform hidrologilor, in intervalul miercuri ora 12.00 – joi ora 12.00, pe raurile din bazinul hidrografic…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a anunțat marți ca Romania se apropie de 4 milioane de persoane vaccinate, iar peste 1.400 de medici de familie au primit vaccinuri anti-COVID-19 in cabinetele lor. Topul celor 5 județe dupa vaccinarea la medicii de familie in mediul…

- Tinerii din diaspora pot cere bani pentru a demara o afacere agricola in Romania pana in 5 iulie. Prelungirea acestui termen a fost anunțata oficial de cei de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Aceștia au anunțat prelungirea sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru submasura…

- Inca 13 milioane de euro sunt disponibile ca sprijin pentru tinerii fermieri care revin din diaspora și iși deschid exploatații agricole. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunța prelungirea sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru submasura 6.1. Aceasta se refera la un sprijin…