25.536 de persoane, vaccinate cu prima doză în ultimele 24 de ore 25.536 de persoane au fost vaccinate cu prima doza in ultimele 24 de ore, reprezentand un record pentru ultimele 4 luni și jumatate. 31.826 de persoane au primit doza a treia, potrivit datelor furnizate de CNCAV. Din 22 mai, cand s-au prezentat la vaccinare cu prima doza peste 26.000 de persoane, nu au mai fost atatea persoane vaccinate cu prima doza. De asemenea, 3.118 s-au prezentat la rapelul cu doza a doua. In total, 60.480 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

