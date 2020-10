25.20.2020 Cinci localități din Brașov în scenariul roșu. Municipiul reședință, 2,99 cazuri la mia de locuitori Sanpetru, Parau, Șinca Noua, Ghimbav și Cristian sunt in scenariul roșu ca urmare a depașirii pragului de 3 cazuri de infectari la mia de locuitori. Municipiul Brașov este la o sutime de a depași acest nivel. La nivelului județului, incidența cumuluata de infectare este de 2,34 la mia de locuitori, calculata la o populație de 650.617. Sunt 1.709 cazuri in evidența la aceasta ora, dintre care 187 in focare. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like! The post 25.20.2020 Cinci localitați din Brașov in scenariul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

