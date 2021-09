Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 25 august, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.092.971 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.052.478 de pacienți au fost declarați vindecați.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Peste 500 au fost raportate azi din peste 28.000 de teste prelucrate. Au fost depistate 517 de cazuri, iar 9 persoane au decedat in ultimele 24 de ore. Continua sa creasca si numarul pacientilor internati la Terapie Intensiva, 190 sunt acum In Timiș au fost raportate 36 cazuri noi de imbolnavire, cel…

- La nivel național au fost raportate azi 323 de noi cazuri de COVID-19, la persoane care anterior nu au mai avut teste pozitive. Dintre acestea, 23 sunt din județul Cluj, care este astfel pe primul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pana astazi, 11 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.085.738 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.048.947 de pacienți au fost declarați vindecați. In... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- 84 cazuri noi de COVID-19 si 2 decese inregistrate in ultimele 24 de ore. Au fost prelucrate peste 11 mii de teste. 38 de persoane sunt internate la Terapie Intensiva In Timiș au fost raportate 9 de imbolnavire, iar rata de infectare in judet a ajuns la 0,05. In momentul de fața, in spitalele din […]…

- In ultimele 24 la nivel național au fost inregistrate 78 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Pana... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pana astazi, 13 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.326 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.046.447 depacienți au fost declarați vindecați. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pana astazi, 19 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.203 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.044.944 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 63 cazuri…