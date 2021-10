Astazi, 30 octombrie 2021, in județul Alba au fost raportate 252 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 30.696 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 25.825 de persoane au fost declarate vindecate și s-au inregistrat 880 decese. In ultimele 24 de ore a fost inregistrate șase noi decese ale unor persoane diagnosticate cu COVID-19. Este vorba despre un barbat de 62 de ani, din Alba Iulia, o femeie de 69 de ani, din Sebes, o femeie de 64 de ani, din Galda de Jos, un barbat…