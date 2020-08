2.500 de lei, ajutor de la guvern pentru angajații care au lucrat de la distanță Persoanele care au lucrat in regim de telemunca pot primi 2.500 de lei de la Guvern pentru achizitionarea de echipamente IT. Banii se vor acorda la cererea si prin intermediul angajatorului, noteaza Mediafax. Totodata, Guvernul ar putea sprijini salariul celor carora li s-a redus timpul de lucru platit. Condiția pentru ajutorul de 2.500 de lei […] The post 2.500 de lei, ajutor de la guvern pentru angajații care au lucrat de la distanța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

