Stiri pe aceeasi tema

- 15 lei biletul la Romania – Norvegia Saptamana viitoare, joi, 24 martie, de la ora 17:00, naționala Under 20, pregatita de Bogdan Lobonț, joaca impotriva Norvegiei, un meci amical, pe stadionul ”Ilie Oana” din Ploiești. Biletele pentru acest joc au prețul de 15 lei (intrare generala) și pot fi achiziționate…

- VIDEO: Il VOLO, trio-ul italian preferat de Papa Francisc, va concerta la Cluj-Napoca, pe BT Arena. Cat costa biletele Trio-ul italian favorit al Papei Francisc, Il Volo, va concerta in Cluj-Napoca, pe 18 iulie. Concertul va avea loc pe 18 iulie, la numai doua zile distanța de reprezentația de la București,…

- „In urma discuțiilor dintre Primaria Capitalei prin ADI Transport Public București Ilfov, Ministerul Transporturilor și Metrorex, din 15 februarie vom avea bilete și abonamente care integreaza linia de tren Gara de Nord – Otopeni cu metroul și cu transportul public de suprafața. Este un pas mic in…

- „In urma discuțiilor dintre Primaria Capitalei prin ADI Transport Public București Ilfov, Ministerul Transporturilor și Metrorex, din 15 februarie vom avea bilete și abonamente care integreaza linia de tren Gara de Nord – Otopeni cu metroul și cu transportul public de suprafața. Este un pas mic in…

- Ion Luca Caragiale, unul dintre clasicii literaturii romane si cel mai mare dramaturg roman, ilustreaza, magistral, specificul si mecanismele parvenirii. Opera sa cuprinde teatru, nuvele si povestiri, momente si schite, publicistica, parodii. S-a nascut la 30 ianuarie 1852, in…

- Luni, 10 ianuarie 2022, la arena Ilie Oana, așa cum se intampla la fiecare inceput de an, in prima luna, fotbaliștii de la ACS Petrolul ’52 Ploiești vor bifa reunirea de dupa vacanța de iarna. Dupa doua zile, miercuri, 12 ianaurie, intregul efectiv se va deplasa la INMS București pentru obișnuita vizita…

- Purtatorul de cuvant al MAI, comisar-șe de poliție Monica Dajbog, a prezentat, joi, intr-o conferința de presa mai multe masuri și recomandari utile pentru perioada de sfarșit de an, la trecerea in 2022.„Forțele MAI vor fi suplimentate pentru a preveni comiterea de fapte ilegale și a putea acționa rapid…

- Romania „reuseste“ niste performante aproape unice in Europa: Armata are echipa de fotbal in liga a doua, CSA Steaua, una fara drept de promovare, iar Primaria Capitalei arunca milioane de euro pe handbal, intr-un oras fara apa calda si caldura!