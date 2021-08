Stiri pe aceeasi tema

- Absolventii de liceu sunt aproape in imposbilitate de a se incadra in perioada de inscrieri la unele universitati pentru ca nu pot obtine documentele necesare in timp util si asta pentru ca se suprapun perioadele de inscriere in invatamantul universitar cu cele de examen. Managerii de scoli spun ca…

- La Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) incepe joi, 8 iulie 2021, sesiunea de vara a concursului de admitere pentru programele de licența și de masterat, informeaza rectorul institutiei de invatamant superior, conf. univ. dr. Dan Marcel Iliescu. Potrivit sursei citate, pentru admiterea din acest…

- Inscrierea pentru etapa speciala a Evaluarii Nationale incepe, luni, si se adreseaza elevilor care, din motive imedicale, nu au putut participa la prima sesiune. Prima proba scrisa va avea loc in 5 iulie. Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educatiei, in perioada 28 iunie –…

- Doua zile de emoții pentru absolvenții clasei a VIII-a din județul Neamț, care marți, 22 iunie, susțin prima proba scrisa, la limba și literatura romana, din examenul de evaluare naționala. Din cei 3.745 de elevi ai promoției 2021, s-au inscris la examen 3.504, la care se adauga un absolvent din seriile…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, luni seara, ca pana in prezent s-au inscris 132.630 de elevi pentru a sustine Evaluarea Nationala, reprezentand 90% din totalul elevilor de clasa a VIII-a. El a adaugat ca in cursul serii vor fi publicate pe site-ul ministerului recomandari pentru…

- Nicoleta Dumitrescu Cei care vor sa devina studenți la Universitatea ”Petrol-Gaze” Ploiești pot depune documentele pentru inscriere, fiind anunțat programul de desfașurare a concursului de admitere atat pentru studiile universitare de licența, cat și la master. Este al doilea an in care desfașurarea…

- Din 21 iunie ar putea incepe inscrierea candidaților la concursul pentru ocuparea funcției de director și director adjunct in școli, potrivit calendarului pus in dezbatere publica de Ministerul Educației. Pot participa la concurs profesorii cu minim 5 ani vechime, titulari, nemaifiind obligatoriu sa…

- Oferta educationala cuprinde 1 clasa care urmeaza programa nationala si care propune studiul intensiv al limbilor straine. La Scoala Gimnaziala EuroEd se studiaza engleza, germana, franceza si chineza. Perioada de inscriere: 15 mai - 1 iunie. Inscrierile se vor face online, prin completarea fisei de…