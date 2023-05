Un mort și un rănit grav în urma unui atac la o fabrică Mercedes din Germania

Atacul armat a avut loc în dimineața zilei de joi, 11 mai, la o fabrică Mercedes din Germania. O persoană a fost ucisă, iar alta... The post Un mort și un rănit grav în urma unui atac la o fabrică Mercedes din Germania appeared first on Special… [citeste mai departe]