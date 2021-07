250 de șoferi au trași pe dreapta de inspectorii de patrulare la Botanica 250 de șoferi au fost trași pe dreapta de ofițerii INSP pe șoseaua Muncești din capitala. Astfel, in doar 5 ore, 105 dintre aceștia s-au ales cu procese verbale, iar restul cu „un mesaj de drum bun”. Potrivit INSP, cele mai multe incalcari le-au comis conducatorii care au depașit limita de viteza admisa - 50, iar alți 27 au ignorat semnalele de interzicere a semaforului. Inspectoratul Națion Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- 250 de șoferi au fost trași pe dreapta de ofițerii INSP pe șoseaua Muncești din capitala. Astfel, in doar 5 ore, 105 dintre aceștia s-au ales cu procese verbale, iar restul cu „un mesaj de drum bun”.

- In perioda 9 – 11 iulie, politistii rutieri au actionat pe raza intregului judet, in vederea prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, aplicand peste 300 de sancțiuni contravenționale șoferilor indisciplinați. Au fost retinute 34 de permise de conducere. In acest…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politistii din judetul Constanta. In cauze au fost intocmite dosare de cercetare penala.La data de 4 iulie, in jurul orei 14.10, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au identificat un barbat de 43 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul…

- Un șofer de 40 de ani a fost depistat de inspectorii de patrulare in timp ce transporta ilegal 3.750 de pachete de țigari. Cazul a fost inregistrat ieri, iar descoperirea a fost facuta dupa ce conducatorul auto a fost oprit pentru un control de rigoare in orașul Cimișlia.

- Un șofer de 21 de ani, care transporta obiecte din fier furate de la o intreprindere este cercetat de oamenii legii. Tanarul a fost oprit in trafic in satul Beșalma din raionul Comrat de catre inspectorii de patrulare in noaptea de 24 spre 25 mai.

- CHIȘINAU, 11 mai – Sputnik. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publica, in perioada 8-10 mai, polițiștii de patrulare au documentat 1 500 de abateri, iar cea mai grava incalcare a fost depașirea limitei de viteza - peste 980 de cazuri. © Sputnik / Mihai CarausFapta rușinoasa…

- Dupa amiaza cu ghinion pentru 3 șoferi din Chișinau. Aceștia s-au ales cu mașinile avariate, in timp ce așteptau culoarea verde a semaforului pe strada Muncești. Vinovat s-ar face un barbat care a tamponat cu viteza o mașina, iar altele 2 care stateau in fața au fost nemijlocit implicate in accident.

- Mai multi soferi din Capitala s-au ales cu amenzi si puncte de penalizare pentru ca nu au cedat trecerea autospecialei pompierilor cu girofarul pornit. Operatiunea "Girofarul" a fost organizata pe strazile Chisinaului de Inspectoratul National de Patrulare.