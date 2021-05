250 de persoane au participat la un festival în cadrul unui program-pilot digital In cadrul unui plan avand ca scop revigorarea sectorului ospitalitatii, locuitorii din Girona au avut posibilitatea, pentru o seara, sa obtina un permis digital cu care au putut participa la un concert sau sa ia masa la cinci restaurante din oras. Pentru aceasta, participantii au trebuit sa descarce o aplicatie pe telefoanele lor mobile, sa prezinte rezultatele negative ale unui test antigen pentru COVID-19, ale unui test PCR sau sa detina dovada ca au avut anterior o infectie cu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

