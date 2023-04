Voucherele pentru alimente, in valoare de 250 de lei, vor fi livrate beneficiarilor inainte de Pasti, a anuntat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș. Beneficiarii voucherelor pentru alimente, care se acorda odata la doua luni, vor primi contravaloarea voucherelor in Saptamana Mare, nu in ultima saptamana a lunii aprilie, asa cum era programat. De asemenea, cei […] The post 250 de lei de la stat pentru oua, cozonac si miel de Paste 2023. Banii intra pe card in Saptamana Mare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .