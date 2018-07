Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei va oferi un ajutor de 250 de lei pensionarilor din Bucuresti, pentru a-si cumpara ochelari de vedere, se arata intr-un proiect de pe ordinea de zi a CGMB, aprobat joi. Conditia ca acesti bani sa fie acordati este ca pensia batranilor sa nu depaseasca suma de 1.162 de lei.…

- Ministerul Finantelor propune scaderea la 3 milioane de euro, de la 10 milioane de euro, a plafonului minim de investitii necesar pentru ca o companie sa poata beneficia de ajutor de stat, pentru a permite companiilor mici, si in special firmelor romanesti sa poata primi sprijin financiar pentru…

- Dovezile de atribuire catre Gigi Becali și FCSB a stadionului Arena Naționala sunt catalogate de Primaria Capitalei drept informații false. Instituția condusa de Gabriela Firea precizeaza ca protocolul incheiat cu echipa lui Becali este temporar și urmeaza sa fie demarata o licitație publica pentru…

- Proiectele de hotarare prin care Primaria Municipiului Bucuresti vrea sa reabilitaze termic sute de blocuri din trei sectoare ale Capitalei au fost aprobate, joi, de catre consilierii generali. Potrivit proiectelor aprobate, primaria va transfera de la sectoarele 3, 4 si 6 ale Capitalei…