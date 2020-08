250 de la nașterea lui Beethoven, celebrați și în România. Tinerii artiști, invitați la concurs In acest an, la implinirea a 250 de ani de la naștere, marele compozitor german Ludwig van Beethoven este sarbatorit in intreaga lume, prin repertorii ale celor mai renumite orchestre care includ concertele, simfoniile și alte piese muzicale ale marelui compozitor, dar și prin alte proiecte printre care numeroase cooperari internaționale, turnee ale unor soliști […] Articolul 250 de la nașterea lui Beethoven, celebrați și in Romania. Tinerii artiști, invitați la concurs a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marin Preda, autorul unor romane celebre precum „Moromeții” sau „Cel mai iubit dintre pamanteni”, ramane unul dintre cei mai mari prozatori romani, fiind cunoscut insa și ca un opozant inflacarat al regimului comunist. Potrivit https://ro.wikipedia.org/, Marin Preda (n. 5 august 1922, Siliștea Gumești, Teleorman, Regatul…

- Tinerii artiști din Timișoara au doar cateva zile la dispoziție sa se inscrie la un concurs organizat pe repede-inainte de Primaria Timișoara, in colaborare cu mai multe instituții. Ocazia este Ziua Timișoarei, iar inscrierile se fac pe Facebook, dar nu au fost create inca paginile anunțate de PMT.

- Start la Infoeducație! Cel mai longeviv concurs/olimpiada de informatica aplicata din Romania – Infoeducație Galaciuc online – Programeaza pentru viața! – ediția a XXVII-a debuteaza luni, 27 iulie 2020, sub patronajul Consiliului Județean Vrancea. Elevii de liceu din Romania sunt invitați sa iși dovedeasca…

- Ieri, in parcul Academiei Romane, Romfilatelia in parteneriat cu Academia Romana au lansat un intreg postal dedicat sarbatoririi centenarului academicianului Cristofor I. Simionescu, fondatorul scolii de chimie si fizica a polimerilor din Romania.Evenimentul, deschis de acad. Ioan Aurel Pop, presedintele…

- In zilele noastre, decizia intemeierii unei familii este foarte greu de asumat pentru mulți dintre tinerii din Romania. Daca nu exista șansa unui sprijin material din partea parinților, este destul de dificil ca doi tineri casatoriți sa se poata descurca in viața sa aiba o locuința și toate…

- Pentru prima generație de absolvenți, fara roba, toca și festivismul sfârșitului studiilor, viitorul este în online. Un studiu realizat de compania româneasca HappyRecruiter arata ca studenții și proaspat absolvenții considera social media ca fiind o sursa importanta pentru noile cariere,…

- Ziua Internaționala a Copilului este, in fiecare an, de 1 Iunie, prilej de sarbatoare pentru cei mici dar și pentru cei care ii iubesc, ocrotesc și le educa mintea și sufletul. In 2020 se implinesc 70 de ani de cand aceasta zi se sarbatorește și in Romania și este cel mai frumos timp daruit copiilor…

- PRO ROMANIA CLUJ SOLICITA DEMISIA DE URGENȚA A CABINETULUI ORBAN, dupa dezvaluirea scandaloasei comportari de bodega a premierului liberal in sediul guvernului, in plina criza pandemica, se arata intr-un comunicat de presa al formațiunii politice clujene. Articolul PRO ROMANIA Cluj solicita de urgența…