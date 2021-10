250 de concentratoare de OXIGEN vor fi trimise în România pentru pacienții COVID-19 în stare GRAVĂ

Europarlamentarul Nicu Stefanuta a anuntat vineri, ca România va primi concentratoare de oxigen din Olanda si Polonia, dar si medicamente pentru pacientii COVID-19 oferite de Germania.

&"Ajutorul european este pe drum. Sprijin bilateral direct din Germania, Franta, Ungaria, Grecia. Personal medical si paturi, precum si preluarea de pacienti. Germania ofera 12.700 de medicamente diferite, similare cu Tocilizumab. Olanda sprijina demersul cu 200 de concentratoare de oxigen. Polonia se ofera sa asigure 50 de concentratoare de oxigen&",… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

