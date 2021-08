Cea mai importanta investitie a statului la Iasi din ultimele decenii face pasi importanti in implementare. Guvernul a aprobat ieri contractul de credit in valoare de 250 milioane euro prin care va cofinanta construirea Spitalului Regional de Urgenta (SRU) de la Iasi. Imprumutul a fost contractat la Banca Europeana de Investitii (BEI). Ceilalti bani necesari (o suma similara) provin din fonduri europene. La nivel national, Iasul are cel mai avansat proiect de spital regional, alte doua unitati fiind prevazute in Cluj si Craiova. Valoarea totala a proiectului se ridica la 2,4 miliarde lei (circa…