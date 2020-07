Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 22 iulie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 25 cazuri de infectare cu COVID-19. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 625 persoane confirmate pozitiv, 447 persoane vindecate și 29 decese. Marți, in Alba au fost prelucrate 1095 de teste (884 la DSP și 158 la SJU). Numarul total de teste efectuate in județ a ajuns la 36.385. FOTO: ARHIVA