- Ministrul Cristian Ghinea susține ca au fost atinse toate cele trei obiective în cadrul vizitei la Bruxelles, unde a fost discutat PNRR cu oficialii europeni. Cele trei obiective: sa clarificam și sa agream reformele majore împreuna cu Comisia Europeana, sa stabilim faptul ca România…

- Vanzarea colectiei de arta si a mobilierului din apartamentul parizian al designerului japonez Kenzo, decedat ca urmare a COVID-19 in octombrie, la varsta de 81 de ani, a totalizat 2,5 milioane de euro (cu taxe), a anuntat casa de licitatii Artcurial, potrivit AFP. Circa 600 de loturi, rezumand…

- Consiliul Concurenței a sancționat compania Delgaz Grid SA, membra a grupului E.ON, cu o amenda in valoare de circa 30 de milioane lei (aproximativ 6,1 milioane euro) pentru abuz de poziție dominanta. Consiliul Concurenței a sancționat compania Delgaz Grid SA, membra a grupului E.ON,…

- O decizie a Curții Europene de Justiție statueaza ca toate vehiculele inmatriculate pe teritoriul Uniunii Europene trebuie sa aiba RCA pana in momentul in care sunt radiate. Mai mult, decizia CJUE exclude și posibilitatea suspendarii RCA, instrument prezent in legislația din Romania și destul de des…

- ​Un numar de 7034 de beneficiari au fost platiți pâna vineri, 23 aprilie 2021, în cadrul Masurii 2 - granturi de capital de lucru de câte 2.000-150.000 de euro, din cadrul schemei de ajutoare de stat COVID pentru IMM, conform unei raportari oficiale. Citește mai departe și…

- Bulgaria a suspendat utilizarea vaccinului anti-COVID19 de la AstraZeneca pentru femeile sub 60 de ani care prezinta un risc crescut de tromboza, a declarat luni ministrul bulgar al Sanatatii, Kostadin Angelov. Bulgaria a vaccinat circa 638.400 de persoane cu o prima doza de ser, circa o treime dintre…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, a reușit in 2020 sa-și protejeze și sa-și mențina in funcțiune unitațile de producție – rafinariile Petromidia Navodari și Vega Ploiești, divizia de petrochimie, in contextul impactului negativ generat de pandemia COVID-19. Cu eforturi…

