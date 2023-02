Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala a anunțat vineri o finanțare suplimentara de 2,5 miliarde de dolari sub forma de granturi din partea Agenției SUA pentru Dezvoltare Internaționala (USAID) pentru a sprijini bugetul Ucrainei și a menține serviciile esențiale.

- Banca Mondiala (BM) a anuntat vineri ca acorda un ajutor suplimentar de 2,5 miliarde de dolari destinat Ucrainei, cu scopul de a "sprijini mentinerea serviciilor esentiale si eforturile de redresare", noteaza AFP.

- Statele Unite furnizeaza un nou pachet de ajutor militar Ucrainei in valoare de 2,175 miliarde de dolari. Acesta va include rachete care vor putea, practic, dubla raza de actiune a fortei de lovire ucrainene impotriva rusilor și unitați de tragere de aparare antiaeriana HAWK, precum și alte muniții…