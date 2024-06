25 iunie: Ziua televizorului color. Pas major în evoluția televiziunii, cu efecte profunde asupra industriei media 25 iunie: Ziua televizorului color. Pas major in evoluția televiziunii, cu efecte profunde asupra industriei media 25 iunie: Ziua televizorului color este sarbatorita in fiecare an la aceasta data. Televiziunea in culori reprezinta un lucru pe care cei mai tineri dintre noi il considera de la sine ințeles in zilele noastre, dar nu a fost intotdeauna așa. Transmisiunea in culori reprezinta un pas major in evoluția televiziunii, cu efecte profunde asupra […] Citește 25 iunie: Ziua televizorului color. Pas major in evoluția televiziunii, cu efecte profunde asupra industriei media in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

