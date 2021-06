Stiri pe aceeasi tema

- In sezonul 2016 2017, echipa constanteana a cucerit titlul in Liga 1. In lotul pregatit de managerul tehnic Gheorghe Hagi s au aflat nu mai putin de 21 de jucatori crescuti si formati la Academia Gheorghe Hagi . In acest sezon insa, FC Viitorul evolueaza pentru al doilea campionat la rand in turneul…

- Desi evolutia fara precedent constatata in 2020 a determinat anumite schimbari in clasamentul ratelor mortalitatii pe tari, cele mai sigure drumuri raman in Suedia (18/1 milion), in timp ce Romania (85/1 milion) a inregistrat cea mai ridicata rata a mortalitatii in 2020. Media UE a fost de 42 de decese…

- Este primul sportiv roman inclus in memorialul International Gymnastics Hall of Fame.La data de 03 mai 1975, la varsta de 13 ani si jumatate, Nadia Comaneci devenea campioana absoluta a Europei la gimnastica, precum si pe aparate sarituri, paralele si barna .Nadia Elena Comaneci n. 12 noiembrie 1961,Onesti,…

- Clipe dificile pentru Larisa Iordache. Campioana mondiala și olimpica la gimnastica fost nevoie sa rateze cele trei finale, la individual compus, barna si sol, pentru care s-a calificat la Campionatele Europene saptamana trecuta, dupa ce doctorii i-au depistat o infecție la nivelul rinichilor. Ce s-a…

- Clubul Sportiv Universitatea Arad, care funcționeaza pe langa UAV, incepe sa fie tot mai cunoscut prin rezultatele de excepție pe care le obțin sportivii legitimați aici la importante competiții. Ultima veste buna vine din atletism. Sportiva Mara Guler, o timișoreanca legitimata la clubul aradean, a…

- Inotatoarea Aleksandra Gherasimenia, campioana mondiala la 100 m liber si 50 m liber, a vandut pe eBay medalia de aur cucerita la Mondialele in bazin scurt de la Istanbul (2012), pentru a sustine opozitia in tentativa de inlaturare a presedintelui Aleksandr Lukasenko, conform unui comunicat al Fondului…

- Meciurile oficiale s-au reluat și pentru CSM Știința Baia Mare dupa o pauza de aproximativ 4 luni și nu cu orice confruntare, ci cu una de tradiție impotriva rivalei SCM Timișoara, partida ce a contat pentru Grupa A a Cupei Romaniei, grupa din care mai face parte Universitatea Cluj-Napoca. Campioana…

- 28 de localitați din Dolj au o incidența de infectare cu noul Coronavirus de peste 3 la mia de locuitori. Dintre acestea, lider detașat este comuna Carcea, unde incidența depașește 9 la mie, de peste doua ori, de exemplu, fața de cea din Craiova. Situația la zi, in tabelul de jos: