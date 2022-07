Stiri pe aceeasi tema

- Populatia mondiala continua sa creasca, insa ritmul incetineste, conform unui raport al ONU, publicat luni pentru a marca Ziua Mondiala a Populatiei , potrivit DPA. „In 2020, rata de crestere a populatiei globale a scazut sub 1% pe an pentru prima data dupa 1950”, se arata in raport. In ciuda diferentelor…

- Comisia Europeana a adoptat noile reguli pentru siguranța rutiera și pentru a permite circulația vehiculelor complet autonome in UE. Noile reguli se vor aplica mai intai noilor tipuri de vehicule, incepand de astazi, și ulterior tuturor vehiculelor noi, incepand cu 7 iulie 2024. O parte dintre noile…

- Rusia nu este ”intimidata” de anuntul presedintelui SUA, Joe Biden, privind o consolidare viitoare a prezentei militare americane in Europa pe fondul amenințarilor rusești, a transms miercuri ministrul rus adjunct al afacerilor externe, Serghei Riabkov, relateaza AFP, citata de Agerpres.”Cei care propun…

- Franța se confrunta cu un nou val de infecții cu COVID-19 alimentat de noi variante ale bolii, a declarat miercuri șeful vaccinarii franceze. Alain Fischer vrea sa fie reintroduse maștile in transport. Alain Fischer a declarat la France 2 ca nu exista nicio indoiala ca exista din nou o recrudescența…

- Preturile de consum in Marea Britanie au inregistrat luna trecuta cel mai rapid ritm de crestere din ultimii 40 de ani, intensificand povara asupra gospodariilor si sporind posibilitatea ca Banca Angliei sa majoreze dobanda, arata datele publicate miercuri de Oficiul National de Statistica (ONS), transmite…

- Inchiderea scolilor in timpul pandemiei a afectat cunostintele copiilor in multe tari din G20 si ar putea avea un impact economic de durata, cu un PIB cu 3% mai mic in economiile avansate, estimeaza FMI, relateaza AFP. Evaluari recente de la elevi de la nivel primar, gimnazial si de liceu si studenti…

- Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța a Aviației și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor au anunțat ca incepand de luni, pasagerii nu vor mai fi nevoiți sa poarte maști de protecție in aeroporturile și la bordul avioanelor din Europa. “De saptamana viitoare, maștile de protecție nu…