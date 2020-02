Stiri pe aceeasi tema

- "Pe 28, avem clar o actiune foarte importanta, care este Ziua protectiei civile. Faptul ca o sa vreau sa vad filmul si ce se spune acolo este clar ca o sa vreau sa-l vad. Nu neaparat in ziua de 28, sau sa fiu prezent la deshidere. Dar, de vazut filmul, cu siguranta o sa-l vad", a spus Raed Arafat, joi,…

- Filmul "colectiv", regizat de Alexander Nanau, care va avea premiera in cinematografele din Romania pe 28 februarie 2020, va fi prezentat in avanpremiera sambata, la Sfantu Gheorghe, in prezenta echipei de productie si protagonistilor, au anuntat joi, organizatorii evenimentului. Cu zece zile inainte…

- (foto: Ziarul Metropolis) Filmul „colectiv”, regizat de catre Alexander Nanau, va intra in peste 30 de cinematografe din Romania, iar pe data de 29 februarie 2020, ora 19:00, va rula in proiecție de gala și la Centrul Multifuncțional Jean Constantin din Constanța. „colectiv” spune povestea primului…

- Filmul „colectiv“, regizat de Alexander Nanau, va avea premiera in Romania pe 28 februarie si va fi disponibil in peste 30 de cinematografe din tara, gratie Bad Unicorn. Incepand cu primavara anului viitor, va fi disponibil si pe HBO si HBO GO.

- Filmul "colectiv", in regia lui Alexander Nanau, va putea fi vizionat la Timișoara in avanpremiera, in prezența echipei de producție și a protagoniștilor... The post Filmul „colectiv”, prezentat in avanpremiera la Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Filmul "colectiv", regizat de Alexander Nanau, va intra in peste 30 de cinematografe din Romania incepand din 28 februarie 2020, precizeaza un comunicat transmis vineri AGERPRES. "colectiv" spune povestea primului an de dupa incendiul care a avut loc in 2015 in clubul bucurestean si urmareste cu egal…