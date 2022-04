Stiri pe aceeasi tema

- Romanii pot accesa fonduri de pana la 1 milion de euro pentru firme. Ministerul Finanțelor anunța ca sunt disponibile 92 de domenii de activitate. Ministerul Finanțelor anunța printr-un comunicat de presa ca a elaborat actul normativ necesar indeplinirii masurilor guvernamentale din cadrul Programului…

- Cunoscutul interlop clujean, Nelson Mondialu, care pretinde ca ar fi milionar va ajuta 3 familii nevoiașe cu cate 1000 de euro și tineri care au potențial. Nelson Mondialu a prezentat live ce buget a alocat și a spus ca așteapta propuneri de familii nevoiașe.”Eu dau pentru mama mea, tatal…

- Romanii din Diaspora trebuie sa intoarca in 5 zile in țara in caz de razboi. Un proiect publicat de guvernul Ciuca, de modificare a legilor siguranței și apararii naționale, prevede ca romanii din diaspora trebuie sa revina urgent acasa in caz de razboi. Pentru cei din Europa, termenul este de 5 zile…

- Drama refugiaților din Ucraina care au lasat totul in urma și au plecat in Romania in urma izbucnirii razboiului, dar și greutațile prin care trec ucrainenii care au ramas acasa i-au impresionat pe romanii stabiliți in regiunea Lyon, din Franța. Aceștia s-au mobilizat exemplar și in scurt ...

- Dragoș Bucur, in varsta de 44 de ani, este unul dintre cei mai apreciați actori romani. In prezent, acesta face parte din juriul „Romanii au talent” și este prezentatorul de la „Visuri la cheie”. Este casatorit cu Dana Nalbaru și au impreuna trei copii.In cadrul unui interviu, Dragoș Bucur a vorbit…

- Oprirea exodului resursei umane și intoarcerea acasa a romanilor care au plecat din țara este un proiect de țara și a fost abordat in discuția pe care au purtat-o reprezentanții autoritaților locale cu premierul Nicolae Ciuca, luni, 31 ianuarie, in cadrul ședinței de Guvern. „Am abordat nevoia cooptarii…

- Comisia Europeana (CE) a anuntat luni ca vrea sa-si consolideze sustinerea financiara a Ucrainei cu 1,2 miliarde de euro, cu scopul de a o ajuta sa faca nevoilor legate de conflictul in curs cu Rusia, relateaza AFP, citat de news.ro. Este vorba despre un nou ”pachet de ajutoare de urgenta”…