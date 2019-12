Stiri pe aceeasi tema

- Multa lume s-a intrebat de ce joaca britanicii fotbal de Craciun, cand la ei se desfasoara meciurile de „Boxing Day”. Raspunsul este simplu si se ragaseste in istorie… In memoria unui Craciun de demult, cand razboiul s-a oprit pentru a face loc unui meci de fotbal! Asadar, cel mai interesant joc de…

- MOS CRACIUN… Copiii din Paltinis, comuna Bacesti, si familiile lor au primit cadouri din partea elevilor Scolii Gimnaziale Romano-Finlandeze (SRF) din Bucuresti. Zilele trecute, acestia au primit vizita voluntarilor care au initiat campania “Adopta o familie de Craciun”, au interactionat cu ei si le-au…

- Sub sloganul „Grija de sine nu e un rasfaț”, sute de buzoieni și-au putut masura glicemia gratis și au primit sfaturi despre alimentația corecta, iar cei depistați cu diabet au primit cadouri care sa-i ajute sa țina boala sub control. Decembrie este luna faptelor bune, și a cadourilor. Cei mai mulți…

- Beyonce, cunoscuta drept una dintre cele mai frumoase si talentate artiste de rang international, a trecut prin probleme care i-au marcat existenta. Desi este mereu cu zambetul pe buze, stralucind de-a dreptul pe scena, destinul nu a fost tocmai roz pentru cunoscuta artista.

- Regizorul roman Bogdan Mureșanu a caștigat sambata premiul Academiei Europene de Film (EFA) pentru scurt-metraj pentru pelicula ”Cadoul de Craciun/ The Christmas Gift”.”E un cadou de Craciun care a venit mai devreme, dar adevaratul cadou este ca sunt aici cu atatea personalitați pe care le…

- O instalație luminoasa cu replica „Și mie” a fost aprinsa, miercuri seara, la Cluj-Napoca, ca raspuns la instalația cu mesajul „Mi-e dor de tine” aprinsa la Londra, pentru romanii plecați din țara, potrivit G4media. „Si Mie, Londra. Si… Noua”, au scris inițiatorii, Lights On Romania, pe pagina de Facebook.…

- Consiliul Județean Ilfov, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, oficiaza maine, 29 octombrie 2019, ora 14.00, la Palatul Stirbey din Buftea, la inaugurarea monumentului comemorativ al Reginei Maria. Evenimentul are loc in ziua in care se implinesc 144 de ani de…

- Presedintele FIFA Gianni Infantino a pledat, joi, pentru interzicerea pe plan mondial a accesului pe stadioane pentru spectatorii care profereaza insulte rasiste, la trei zile dupa incidentele de la meciul Bulgaria - Anglia, potrivit news.ro."Din pacate rasismul exista in 2019. Daca actele…