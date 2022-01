25 de tone de sare, folosite în ultima zi de firma care face deszăpezirea în Timișoara Potrivit reprezentanților Primariei Timișoara, avand in vedere condițiile meteo, in cursul nopții trecute s-a intervenit cu patru utilaje pentru prevenirea formarii poleiului pe caile de acces, de intrare și ieșire din oraș, poduri, pasaje și strazi principale. S-a folosit o cantitate de 25 tone de sare, iar pe tot parcursul zilei de ieri și in […] Articolul 25 de tone de sare, folosite in ultima zi de firma care face deszapezirea in Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Investițiile in infrastructura școlara reprezinta cheia in dezvoltarea durabila a oricarei comunitați, iar societatea CTP a ințeles aceasta nevoie. Astfel, firma a donat 12 laptopuri in valoare de 30.000 de lei pentru Școala Gimnaziala din Ghiroda pentru ca elevii sa se poata adapta la noile condiții…

- Societatea Teomarg Consult 2004 SRL va asigura lucrari și servicii pentru siguranța (semnalizarea) circulației rutiere pe rețeaua de drumuri județene a județului Vrancea, pe durata a 36 luni calendaristice. Societatea mai sus amintita a caștigat licitația organizata de administrația județeana pe Serviciul…

- O firma din Cernavoda va inchiria catre Utilitati Publice ndash; Gospodaria Comunala SRL utilaje pentru deszapezire Utilitati Publice ndash; Gospodaria Comunala SRL, din Cernavoda, a atribuit un contract in urma unei licitatii publice pentru achizitia serviciului de inchiriere utilaje pentru deszapezirea…

- In calitate de autoritate contractanta, Consiliul Județean Vrancea a atribuit contractele pentru prestarea serviciilor de combatere a poleiului și de deszapezire pe drumurile județene. Astfel, UAT Județul Vrancea a incheiat cu Asocierea SC Sotirex SRL & SC Roman Impex Prest SRL, prin lider de asociere…

- Inca o licitație grea pentru Primaria Timișoara, pentru extinderea Școlii Generale 30 din cartierul Soarelui. Municipalitatea a fost obligata sa continue procedura, deși a anunțat ca niciuna dintre ofertele depuse nu a fost buna. Dupa o contestație la CNSC s-a gasit și constructor, o firma cu care PMT…

- Articolul VIDEO Traficant de cannabis, prins cand ridica un colet suspect de la o firma de curierat din Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Inca un traficant de droguri a ajuns pe mana polițiștilor buzoieni. Este vorba despre un barbat, de 29 de ani, din Braila, care a gasit o metoda ingenioasa…

- O firma din Cluj se va ocupa, in urmatorul an, de reparatiile, intretinerea si deszapezirea a doua din cele trei loturi a retelei de drumuri aflate in administrarea Consiliului Judetean Brasov, depunand oferte cu care a castigat in fata competitorilor, respectiv doua firme brasovene. Conducerea CJ Brasov…

- Un tanar din Focșani a fost plasat sub control judiciar și a fost trimis in judecata sub acuzația de furt, dupa doua fapte pe care le-a comis chiar in vara acestui an. Masura preventiva a fost luata in condițiile in care acesta era deja arestat preventiv intr-un alt dosar, in care este cercetat pentru…