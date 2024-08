Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație s-a produs, in aceata dimineața, pe Autostrada Soarelui, pe sensul de mers spre Constanța. In accident au fost implicate 9 autoturisme și 25 de persoane, intre care 5 minori. Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Citește și: De noaptea mintii! Ion Sanduloiu:…

- O coliziune violenta s-a produs astazi intre doua autoturisme, pe raza municipiului Radauți, informeaza ISU Suceava. Intervin pompierii militari, cu modulul SMURD, și un echipaj SAJ. Sunt implicate cinci persoane (doi adulți și trei minori). Nu sunt persoane incarcerate. Toate cele cinci persoane implicate…

- Sambata dimineața, un accident rutier major a avut loc pe Autostrada A2, in direcția litoralului, la km 184. Evenimentul a implicat patru autoturisme și un TIR, in care se aflau 18 persoane, conform datelor furnizate de ISU Constanța. Traficul a fost deviat pe DN 22C de catre polițiști. In accident…

- Un accident intre 5 autoturisme s-a produs, sambata, pe A2, spre Constanța. Circulația e deviata. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca polițiștii rutieri au deviat circulația de pe Autostrada A2 pe sensul catre litoral de la kilometrul 160 (Cernavoda) catre DN…

- „Am fost solicitați sa intervenim la un accident rutier in municipiul Constanța, in care au fost implicate 3 autoturisme și ambulanța SMURD. La fața locului intervenim cu o mașina de stingere, o descarcerare, un echipaj de prim ajutor și un echipaj de terapie intensiva mobila, precum și 3 ambulanțe…

- Un accident rutier, implicand cinci autoturisme, a avut loc marți dimineața pe Drumul Județean 224, intre localitațile Tortoman și Siliștea, in județul Constanța. In incident au fost implicate 18 persoane, dintre care zece copii, toate victimele fiind con

- Un accident foarte grav s-a produs in Constanța, in urma cu puțin timp. Echipajele de salvare au fost alertate marți dimineața, dupa ce cinci mașini s-au ciocnit pe drumul dintre localitațile Tortoman si Silistea. 18 persoane au avut de suferit, dintre care 10 sunt minori.

- Un grav accident de circulație a avut loc in noaptea de duminica spre luni pe o șosea din județul Constanța. Autoritatile au activat Planul Rosu de interventie dupa ce un TIR si un autocar in care se aflau 57 de cetateni ucraineni, dintre care 42 minori, s-au lovit. In urma evenimentului rutier, patru…